Foot: Leandro Zorbo, du RFB, s’entretient et veille à ne pas prendre de poids

Leandro commence à trouver le temps long. « Nous sommes passés par différentes phases », confie-t-il. « Après la première coupure, nous avons espéré la reprise avec impatience. Si la compétition manquait cruellement, nous étions dans les starting-blocks. Or, nous avons dû composer avec le nouvel arrêt. À partir de là, je m’étais fait une raison. Je pensais vraiment que nous ne jouerions plus cette saison. Aujourd’hui, il n’y a plus qu’à attendre… »

Son activité principale

Forcément, le manque se fait de plus en plus sentir : « Simplement monter sur un terrain et retaper dans un ballon. Nous aspirons tous aussi à retrouver l’ambiance dans le vestiaire avec le groupe, les contacts avec le staff, les supporters… C’est compliqué d’être privé de tout ce qui nous motive au quotidien, en temps normal. Quand de nouvelles mesures tombent, nous en discutons, entre équipiers, via les réseaux sociaux. De même, nous faisons le point avec les coaches au sujet de notre travail d’entretien. Mais voilà, nos contacts se limitent à cela pour l’instant ».

Pour l’Hornutois, la période est d’autant plus compliquée que son activité principale, c’est le football. « C’est mon métier, mais aussi une passion. C’est donc encore plus dur à vivre. En dehors du sport, je m’occupe comme je peux. Je regarde des films et des séries à la télé, je me distrais aux jeux vidéo. Et puis, comme précisé, je cuisine ».

Deux matches par semaine

Si une reprise est envisagée, les équipes devront obligatoirement passer par une nouvelle préparation. « Cela en fera deux sur la saison, avec la seconde sans doute un peu spéciale : courte vu les délais, mais intensive jusqu’à la reprise du championnat. Et sans matches amicaux, à coup sûr, faute de temps. D’où l’importance de bien s’entretenir aujourd’hui ». La perspective de disputer deux rencontres par semaine n’effraie pas Leandro, au contraire : « Pour prétendre boucler le calendrier, si la compétition se remet en route, peut-être faudra-t-il jouer en semaine ? En tout cas, ce n’est pas pour me déplaire. Rien de tel, quand on aime ! Maintenant, pour le gars qui bosse de la journée, se rendre à Maasmechelen un mercredi soir pourrait être compliqué… » A suivre…

F.Mi.