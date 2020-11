Euro d’escalade à Moscou: la Jurbisienne Chloé Caulier 1ère des qualifs de difficulté!

Chloé Caulier ne s’arrête plus. La grimpeuse de 24 ans enchaîne les performances lors de l’Euro organisé à Moscou. Après avoir décroché une sublime médaille d’argent en bloc lundi, elle a obtenu ce mardi la première place des qualifications de difficulté, à égalité avec trois concurrentes.

Cette perf est une surprise car la difficulté n’est pas la spécialité de la Jurbisienne, qui préfère le bloc. Elle a de nouveau épaté ses proches. « Malgré la fatigue due à la finale de bloc, Chloé a réalisé un sans-faute et a atteint le sommet des deux voies », raconte son papa Thibaud. « Très franchement, je ne l’ai jamais vue aussi en forme. » Seules deux Russes et une Tchèque ont fait aussi bien. On retrouve parmi elles Vicktoriia Meshkova qui a privé la Belge de la médaille d’or de bloc lundi.

Finale mercredi

Chloé s’est donc qualifiée pour la demi-finale prévue mercredi matin. Si elle s’y classe parmi les dix premières, elle se qualifiera pour la grande finale, en soirée. Elle pourrait alors tenter d’aller chercher une deuxième médaille. « Ensuite, jeudi sera un jour de repos bien mérité pour tous les athlètes avant d’entamer le combiné vendredi », poursuit le papa de Chloé. C’est lors de cette dernière compétition que la Jurbisienne tentera d’aller chercher le dernier ticket qualificatif pour les J.O. Avec tout ce qu’elle montre lors de cet Euro, rien ne semble impossible.

N.E.