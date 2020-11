Entraînements réservés aux filles avec «Foot4Girls» à Saint-Ghislain (+vidéos)

Depuis quelques semaines, des filles de 6 à 9 ans s’entraînent chaque mardi soir dans les infrastructures de l’USGTH. La plupart ne font pourtant pas partie du club saint-ghislainois. Elles participent au nouveau projet de l’ACFF qui a mis en place, dans une vingtaine de clubs, des séances gratuites à destination des filles. Objectif ? Augmenter le nombre de joueuses pour créer des équipes exclusivement féminines.

De plus en plus de petites filles demandent à leurs parents de jouer au football. Mais une fois inscrites dans un club, elles se retrouvent parfois seules entourées de garçons. Une situation pas facile à vivre. Certaines ne se sentent pas à l’aise et préfèrent alors arrêter. L’ACFF, l’association des clubs francophones, a lancé un nouveau concept pour lutter contre ce phénomène : le « Foot4Girls ». « L’objectif de ce projet est d’attirer une nouvelle génération de filles vers le football, dans l’espoir d’augmenter le réservoir féminin pour, à terme, créer des équipes exclusivement féminines », détaille Xavier Donnay, manager du football de base à l’ACFF.

Toutes les sessions sont gratuites

Concrètement, un entraînement, réservé aux filles âgées de 6 et à 9 ans, est organisé une fois par semaine dans 25 clubs de Wallonie. L’USGTH fait partie du projet. Une séance a lieu chaque mardi. Sept joueuses sont présentes à chaque entraînement. « Toutes les sessions sont gratuites », poursuit Xavier Donnay. « L’activité, dispensée par des formateurs qualifiés de la fédération, est offerte par l’ACFF. Et les entraînements sont ouverts à toutes, affiliées dans un club ou non. Le contexte est totalement différent des entraînements habituels des clubs. Le but est avant tout de s’amuser, tout en découvrant de nouvelles copines dans un chouette climat d’apprentissage. C’est important car on sait que les filles recherchent en priorité du lien social. Les garçons, eux, sont davantage dans la performance. »

Fidéliser sur le long terme

Après cette saison, l’ACFF espère que les filles vont accrocher et demander à leurs parents de rejoindre un club. « Notre volonté est que ces jeunes filles se familiarisent avec les gestes du football pour les fidéliser sur le long terme. Ça peut également permettre de changer la mentalité de certains parents qui pensent que le foot est réservé aux garçons. »

La fédération voit aussi plus loin. « Grâce à ce nouveau concept, nous espérons découvrir des talents. Qui sait ? Peut-être qu’un jour, des filles passées par le « Foot4Girls, renforceront notre équipe nationale. »

N.E.