Arif, 22 ans, était tué à Quévy il y a un an: «Il faut sauver d’autres vies»

Le 24 novembre 2019, Arif Mudahemuka, 22 ans, était fauché mortellement par une voiture au carrefour du Cheval Blanc. Un an plus tard, ce drame est toujours présent dans les esprits. Sa famille espère que la route sera sécurisée et qu’un feu tricolore sera installé. «Un tel drame ne doit plus jamais arriver», nous confie Aza, la sœur d’Arif.

