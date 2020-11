Mons: le parc scientifique Initialis devient «Innovation Pole by IDEA/UMons»

Lancé il y a 25 ans, le parc scientifique Initialis à Mons est au centre d’un système névralgique de l’innovation dans le Cœur du Hainaut. Plus de 720 emplois y ont été créés. Le parc se donne une nouvelle identité pour son premier quart de siècle et devient «Innovation Pole by IDEA/UMons».

*** ********* ** ******************* ***** ** ********* ** ** ** ***** ** **** *** ******** ******** *** ** *** ** **** ********* ** ********** ** ******** ********** ** **** *** ******* ** ** ***** ** ******** ** ***** ****** ** ******* ** ** ******** ** ****** *************** *************** *** ******* ** ************** *** ** ****** ** ************ ** ** ************** *********** *** **** *** ******************* * ********* ******** ******** ********** ********** ** ********* ************************* ********** ************* *** **** ** ** ********* ** ******** **** ** ** *********** ************** **** *** ************ ** **************** *** ******** *** ********** ** *** ******** ** ******* **** ** *** ******* * *** ***** ********** ****** ** ********** ** **** *** ************* ******* ******* ** *** ******** ********* ** ** ********* ***************** ************ *** ** *********** **** ** ************ ** **** ******* ***************** * ****** ** ********* ******* *************** ** ******* ** *********** ******* **************** *** ****** ********* *** ********* ** ********* ************ ******* ****** ***** ******* *** ********** ******* ******* ******* ****** ****** ****** *************** *************** ****************** **** ***** ******* ** * * ** **** ** ****************** ** ******* ** ***** ****** **** ************** ** ******** ************* ********** ********** **** *** ******** ** ******* *** *** ** ** ********* ** ***************