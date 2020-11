Mons: elle lance une cagnotte pour construire une annexe pour son fils handicapé

Marcus, 8 ans, est polyhandicapé. Il souffre de plusieurs syndromes provoquant notamment un retard mental et moteur. À cause de problèmes de santé, Stéphanie, sa maman, a du mal à porter son fils jusqu’à sa chambre à l’étage. La maman célibataire a lancé la cagnotte «Une annexe pour Marcus». Le but: réaliser des travaux pour construire une chambre et une salle de bain au rez-de-chaussée de la maison.

**** ** **** ** *** **** ******* ********** * ****** ** ** ********** *** ********* *********** ****** **** *************** ******* ** ****** ** ***** ***** ************ *** * ****** ** **** ** ***** **** ** ****** **** *********** ** *** **** *************** ********** * **** ************** ***** ****************** ** ******** ** ***** ** ***** ** ********** ****************** *********** ****** ******** ****** ** ***** *** **** ******** ** ** **** ************** ** ***** ************ ** **** ******** ****** ** ******* **** ****** **** ** *********** ** **** ******* ***** ******** ** ******** ** ****** ** ******** ** ********* *** ***** ****** ****** ********** ** ******* *** ****** ********** ** ****************** ********* *********** ***** ** ** **** ***** ** ******** ******* ** ***** ******* ********** **** ***** ***** *** * ******** ***** ** ************ ****** ********** ******** *** ** ********* *** **** *** ***** *** ** *** ******* ** ****** ** ********* **** ****** **** ** ** ***** *** ******** ** ******** *** ** ***** ********* ** ** ******** ***** ***** ** ** **** *** ** **** *********** ********** **** *** **************** ************** ********* ****** ********* ** **** ********** ** **** **** ******* **** *** ***** ** *** ******* *********** **** ** * *** ** **** ******** *** ******* ********** ** ******** ****** *** *************** ** ******* ****** ** ********* ** ******** ** ********** ******* *********** ** ********** ** ** ** ******** ***** ******* *** ***** ******** **** ******* ********* ** *** ** ********* ******* ** ******* ******************* ********* ** ***** ************* ** ******** *** **** ******* *** ********* ** ********** ** ******** ** ****** ** *** ***** *** ******* ******** ** ****** ****** ***** **** *********** *** ******** ** *** ** *** **** ******* ** ** ******* *********** ** ****** ************* ** ***** * ****** ** **** ********** ** ***************** ************** **** ***** ** ****** *** *** *** ********** *** ****** ***** ** **** **** *** ********* **** ***** ** ******** ******** *** ***** ** ****** **** ** ******* **** ********** ** *** ******* **** **** *** ****************** ******* *********** ***** ** ***** ** *************** *** ******* **** ********* ***** ****** ** ** ****** ************ ****** ****** ************* ** *** ****** ** ****** ** ** *** *** ******* ******* **** ** ******** ** * * ** ***** **** ***** ****** *** ************ ** ************ *** ******* ** ****** ** ****** *** ** ********** ** ** *********** ** ** **** **** **** ********** *********** ** ******* ** *** ** ********* ** ******* **** ** *** **** *** ********** ******************* ****** ** ****** *** *** ****** ***** ************ **** ****** *** ***** ** **** ** *** ******* ** **************** ** ** ******* ********** * ****** ********* ********* ****** ***** ****** ** ** ************* ** ********* ******** ** ********** ************** ***** ***** ******** ** ******** *** *********************** ******** ** ********* **** ********* ** ********* ** ***** *********** ****** *** *******