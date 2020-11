Triathlon: l’Obourgeoise Natacha Kubica et le Quévysien Kevin Cusse au Team des Ascenseurs

Le Team d’Auxence Buntinx a dévoilé les triathlètes qui feront partie du club pour la prochaine. Des régionaux l’ont intégré.

Dans un premier temps, le Team des Ascenseurs avait décidé de mettre en place son équipe cycliste élites la saison prochaine, sous la houlette d’Auxence Buntinx, qui évoluait jusqu’ici en France. Ensuite, la formation avait annoncé mettre en place une équipe de triathlon encadrée par Thomas Calin, qui avait parlé du projet sans pour autant révéler de noms, puisqu’il préférait attendre que les choses soient concrétisées. Elles le sont désormais et le Team a révélé le nom des triathlètes qui font partie du club.

Section cyclo

Chez les dames, on retrouvera l’Obourgeoise Natacha Kubica, Tiphène Frédéric, Brenda Palumbo, Julie Scheers et Valentine Lowagie. Du côté des messieurs, ils seront un peu plus nombreux puisqu’on retrouve Thomas Calin, Thibaut Formule, Amaury Formule, Pierre Haenecour, Cédric Mulpas, Nicolas Ferrarese, Martin Godfrind, le Quévysien Kevin Cusse, Pierre Eggerickx et Cédric Daelemans.

Ce ne sont donc pas moins de 15 triathlètes qui officieront sous le maillot du Team des Ascenseurs dès 2021. Sans oublier les dix cyclistes précédemment annoncés que sont Auxence Buntinx, Etienne Claisse, Geoffrey Haumont, Dylan Heynen, Romain Leroy, Tanguy Lovenfosse, Alexandre Marlier, Clément Seno, Gilles Vandenbosch et Théo Velasco. Le club compte également une section cyclotourisme. Le projet est désormais bien en place et tous sont prêts à partir à l’assaut des courses.

W.D.