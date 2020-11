Foot: le spectre d’une saison blanche plane de plus en plus sur le foot provincial

En attendant les décisions gouvernementales de ce vendredi, le Hainaut, en étroite collaboration avec l’ACFF et les autres provinces, a émis plusieurs pistes de réflexion sur une reprise de la compétition qu’il espère toujours planifier en janvier. Oui, mais à une condition unique: que les vestiaires et les buvettes soient accessibles. Dans le cas contraire, tout serait à nouveau postposé et il s’avérerait alors impossible d’éviter la saison blanche.

