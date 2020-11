Rugby: le Montois Viktor Pazgrat a perdu de la masse musculaire, mais pas la motivation

Les clubs professionnels de rugby sont complètement à l’arrêt en France mais pourraient bientôt relancer leurs entraînements. Le Montois Viktor Pazgrat attend avec impatience de retrouver ses équipiers du noyau espoirs de Chambéry. Le Diablotin Noir de 20 ans est resté en Belgique avec sa famille au cours de ce dernier mois. Il fait en sorte d’entretenir au mieux sa forme physique.

Viktor Pazgrat fait partie des sélectionnés réguliers dans les équipes d’âge de la Belgique. Le Montois, formé au RC Frameries, avait participé au dernier stage au Portugal du groupe U20 des Diablotins Noirs ainsi qu’à leurs deux dernières rencontres face aux Pays-Bas et au Luxembourg. Il aurait voulu participer cette année aux championnats d’Europe mais l’épidémie du Covid a évidemment entraîné l’annulation de cette compétition.

Le jeune rugbyman de 20 ans attend désormais de reprendre les choses sérieuses avec son club français de Chambéry où il s’exprime chez les espoirs. « Le rugby professionnel aurait pu continuer en France, mais les clubs ont décidé d’arrêter leurs activités car ils n’obtenaient plus de subventions financières », détaille Viktor Pazgrat. « La date de reprise des matches est pour l’instant fixée au 10 janvier. Emmanuel Macron a donné son discours cette semaine et les responsables de la fédération française devaient discuter ce vendredi de la reprise des entraînements. »

L’interruption des entraînements ne doit plus durer

L’ancien joueur du RC Frameries a reçu le feu vert de ses dirigeants pour passer cette période creuse avec ses proches en Belgique. Il prend soin de suivre à la lettre le programme du préparateur physique de Chambéry. Viktor Pazgrat sent cela dit que l’interruption des entraînements ne doit plus durer. « Je m’entraîne tout seul presque tous les jours sur le site du RC Frameries. J’y reste deux heures où je travaille la technique avec deux ou trois ballons avant de me concentrer sur le cardio. Physiquement, je me sens mieux que d’habitude car il n’y a pas la fatigue des matches dans les jambes. J’ai par contre perdu deux ou trois kilos de masse musculaire. Je suis assez limité pour travailler la musculation car je n’ai pas de poids ou d’autres outils de ce genre à ma disposition. Et puis, j’ai besoin de toucher du ballon tous les jours à mon âge. Le manque d’automatisme sera important à la reprise. »

Transfert à Chambéry

Les difficultés liées au Covid n’entachent pas la motivation du rugbyman. Le Montois a démarré son aventure en France durant l’été 2017 en intégrant le noyau des U18 de Perpignan. Il y avait réussi une première saison convaincante. Il s’est finalement mis à la recherche douze mois plus tard d’un autre défi malgré sa volonté d’intégrer le noyau des espoirs des Méditerranéens. « Ma deuxième année là-bas s’est moins bien déroulée car j’ai moins joué suite à un changement de coach », explique l’espoir belge. « J’ai eu plusieurs offres mais j’ai choisi Chambéry car cette structure a pour politique d’accorder sa confiance aux jeunes. J’ai obtenu presque 100 % de temps de jeu la saison passée chez les espoirs. Notre équipe était d’ailleurs la seule invaincue au bout de quinze matches joués. Nous étions bien partis pour remporter le titre mais la crise sanitaire a stoppé notre lancée. La fédération a invité notre équipe à intégrer la Pro D2 des espoirs, mais mes dirigeants ont préféré rester au même échelon. »

Viktor Pazgrat et ses équipiers ont eu l’opportunité de disputer quelques matches avant l’arrivée de la deuxième vague du Covid. Le Montois, qui évolue au centre, a montré la même solidité même s’il a été moins décisif. « Plusieurs membres de l’équipe ont été recrutés ailleurs vu nos performances de la saison passée. Le manque d’automatismes ne nous a pas facilité la tâche lors du coup d’envoi du championnat. C’est donc compliqué de briller individuellement dans ces conditions. »

