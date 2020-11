Bonne nouvelle à Quévy: la taxe poubelle diminue pour tous les ménages!

Lors du conseil communal de Quévy, le collège a annoncé une bonne nouvelle: la taxe déchets va être diminuée pour l’année 2021. Une diminution qui touche tous les ménages. La réduction – entre 10 et 20 euros de moins – est possible parce que la commune ne donnera plus de sacs gratuits.

***** ******* *********** ********** ****** ** ********** ******* *** ************ ** ** **** ******** *** * ***** ********** **** ******* ******* ************ *** ***** ******** ********* ** ******* ******** ** ***** ***** ************** *** ******** *********** **************** * *************** ***** ** **** ** ** *** **************** * ** * **************** ****** ** **** ** *** *** ***************** ** * ********* ** *********** ****** ** **** ** *** *** **** *** ********* ************** ** **** *** ********** ******** ** *** ** ****** **** ********** ***** **** *** ************* ** ***** **************** ** **** **** ********* ** ****** ** ** **** ******* ** ******** ****** *** ******** ******* ********* ** *************** ******** *** **** *** ************ *** ********* ** ******** ** ** ******* *** ******** **** ******* *** *** ********* ************* ************** ***** ** ******************* ******** ************ *** ********* ***** ******* ***** *** **** ******** *** ******* ** ***** ********** ********* ******* **** ** **** *** ** ******* ** *********** **** ** **** ********* ***** ** ********** ********** ***** ** * ******** ** ** ******* ************ ** *** ********** **** *** ********* **** ** ***** *** **** ** **** *** *********** ******** ** ******** ******* ** ****** **** ** **** ***************** ******** ***** ******* ****** ** ****** ** **** **** *** ******** ******** ** ******** ** ********* ***** ***** ********** ** ******** ** ** ******* ********** * **** ** ********* **** *** *************** *** ******* **** *** ***** ******** *** **** **** ** *** **** ********** ****** ********* ****** *** **** ********* ************* **** *** ****** ******** ****** *** ********* ** ** ******** **** ** ******* ******* ** ********* ** *********** ******* ******* ** ****** ************** ******** ************* ****** ** *** ************ ******** *** *********** ******** ** *** ***** **** **** **** ******** **** ********** *****