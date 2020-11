Dour: le Four à Chaux, futur site touristique, redevient la propriété de la commune

Carlo Di Antonio et Vincent Loiseau devant le site du Four à Chaux, en 2013. - Arch. E.G.

Après le Belvédère et le Bois de Cocars, c’est au tour du Four à Chaux de redevenir communal! En acquérant le site, le prochain objectif sera de développer une aire d’activités et de loisirs en plus de la plongée, déjà implantée depuis 2011. Grâce aux 1.038.000 € de subsides, le Four à Chaux est prêt à découvrir sa seconde jeunesse!