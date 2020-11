Escalade: la Jurbisienne Chloé Caulier toujours en course pour les Jeux Olympiques

Chloé Caulier a pris part ce vendredi à la dernière épreuve de l’Euro organisé à Moscou : le combiné, qui regroupe les trois disciplines de l’escalade. Elle a décroché sa place pour la grande finale.

Un rendez-vous attendu par toutes les grimpeuses car celle qui montera sur la plus haute marche du podium obtiendra le dernier ticket qualificatif pour les J.O. de Tokyo. Et la Jurbisienne a fait le job. Elle a terminé 7e des qualifications et a ainsi décroché sa place pour la grande finale, ce samedi. « Elle a fini 11e de la vitesse et 4e du bloc ce vendredi », raconte son papa Thibaud Caulier. « Elle était alors 8e du général avant la difficulté, dernière épreuve du jour. »

La grimpeuse de 24 ans ne s’est pas laissée submerger par les émotions et a terminé 6e de la difficulté. Elle a ainsi obtenu sa place parmi les huit finalistes. « Ce fut assez stressant. Mais avec sa hargne, Chloé est allée chercher quelques prises supplémentaires. C’est ce qui a fait la différence. Nous sommes évidemment très contents. Chloé va pouvoir aller au bout de son combat. »

Elle n’a rien à perdre

Chloé Caulier est donc toujours dans la course pour Tokyo. Elle a désormais une chance sur huit de réaliser son rêve : participer aux J.O. « Les compteurs sont remis à zéro pour la finale. Les filles partiront toutes sur un pied d’égalité. Et aucune grimpeuse ne sort du lot. Les huit concurrentes ont leur chance. La compétition réserve énormément de suspense. » Ce samedi, la famille de la Jurbisienne aura évidemment les yeux rivés sur Youtube, qui retransmet en direct la compétition. « Chloé a le potentiel pour l’emporter. Mais elle devra être au meilleur de sa forme. » Elle n’aura rien à perdre. Son Euro est déjà réussi après sa médaille d’argent en bloc.

N.E.