Réouverture des commerces: «Une bonne nouvelle!» pour les indépendants montois

À partir de ce mardi 1er décembre, les magasins non essentiels pourront rouvrir. À Mons, la nouvelle est accueillie à bras ouverts par les commerçants et gérants d’enseignes. Alors que le service de commande avait été mis en place pour certains, la réouverture va pouvoir assurer une rentrée d’argent plus que nécessaire…

** * ***** ***** ** *** ** ******** *** ********* ** **** ** ******* ***** *** ** ************ *** ******** ************** *** ******* **** ** ******* ********** *** ******** *** ****** ***** ** ** *********** ************* ****** *** *** ** ***** ** ********* **** ** *********** ******** ******** ******** ******** ******* ***** *** *********** *** ******** ************ ** ******** ****** *** ******* ****** *** ****** ** ***** ********* ************ ***** ********** **** *** *** ******* ** *** ****** ******* ** *** ** ********** *** ***** ** ******* ************ *** ***** ********** **** ********* **** ** ** **** **** ****** *** **** *** ******** *** ********* *** ******** ** **** ** ** ****************** ************** ** *** ******* ******** ** ****** ************ ********** ******* *** ****** ** ******* ***** ** ** ********** ** ******* ****************** ********** ** ******** ********** ************ ** ****** ******* ******** *** ***** ******** **** ***** **** ****** ******** ******** ***** ** ** *** ** *** ******* **** *** ******** ** ******* *** **** ****** ****** **************** ******** ** ********* **** ** *********** ******** ** * * *** ********** *********** ***** *** ****** ************ ************** ************* ************ ****** *********** ** *** ** ******* **** ********* ***** *** ***** ********* **** ***** ******* *** ** **** ************** ** ******* ** ************** **** ******** *** **** ************* ** ****** *** *********** **** ***** ***** *** ********* ** ********** **** ***************** ****** *********** ****** ** ** ********* ********** * ****** *** ****** **** *** ******** ********** ** *** ******** ** *** *********** ** ***** ** *** ****** ** ***** **** ** ****** *** ** ******** ***** *** *** *************** *** *** ******* ********** ** ***** **** ******** ** ******** *** ****** ********** **** ******* *** ***** *** ** *** ***** *** ******** **** ** ******* *** ********* **** ****** *************** **************** ** ******** *********** *** ** ************ **** *** ***** *** ********* *********** ******* ** **** ** ********** ******* ** *** ********** *** ****** ***** *** ** ******* *** ******** *** ********** ****** ************* ******* *** ************ **** ** ********* ****** ** ***** *** ********* ** ******* ************ * ** ****** ****** ** ******* **** *** ******** ************* ** ****** ** *** ** ******** ******* ******* ** **** ** ******** **** ** ****** ********** ******** **************** ***** *** ***** **** ******* **** *********** *** ** **** *** ** **** *************** ******** *********** ** ******** ** ************ *** ****** ****** **** ************* **** **** ******* ****** ***** *********** ********** ******** ***** ** ***** *** *************** ************* ********* ****** «N’attendez pas la dernière minute» ** ****** ** ***** *** ********** ************ **** *** ******** *** ****** ***** **** ******* ****** ***** ******* *** ***** ******** **** ** ****** ********** *** ********* *** ********* ************* ******** ******** ********* **** ** ******* ******* **** ** ******* ********* **** **** ********* ******* ****** ******* ** ********* ** ****** ********** ***** ** ******** **** *** ********** *************** *** ***** ****** ******* ******** **** *********** *** ** ** ***** **** ***** ** ******* ** ** **** **** ***** ** ******** ***** ****** ** **** ** ***** **** ** ******** ********* ** *** ******* **** ***** *** **************** ************ ******* ******* *** ***** *********** *** **** *********** **** ** *********** ** ****** ****** ** *** ************ ********** ******* *** ******** ** ********* *** *********** ****** ** ******** *********** ***** ** ****** ********** ** ************** *** *** ****** ** *** **** ** ************ ** ** ******* ** ****** ************ ** ******* *********** ********* ** ***** ***** *** ** ***** ** *** ********** ** ***** ******* *** ****** *************** ******** ****** ******* *** ****** ************* *** ********* ********** * ***** ********** **** ********** ** ******* **** ********* ** ****** *** ****** ** ** ********* *** **** ** ***** **************** ************ ** ******* ** ********* *** ************ ************* ***** *** ****** ****** ************ *** ** ********* ****** ** ********* ** *** ** ** *************** ** *** *** ******* ****