Boucle du Hainaut: les citoyens ont la parole

La mise en place du comité consultatif citoyen relatif à la Boucle du Hainaut se poursuit à Ath. L’initiative du comité a été motivée par le bourgmestre de Ath Bruno Lefèbvre, afin de permettre un dialogue transparent et régulier. Le bourgmestre, également président de l’intercommunale IDETA, a sollicité de la part d’ELIA une analyse objective des besoins énergétiques sur le territoire ainsi qu’une analyse claire et précise de l’impact d’une ligne à très haute tension sur la santé humaine et animale.

