Football: l’AC Quaregnon-Wasmuël devra encore déménager

Rafraîchir, et même réaménager le terrain B du site de Quaregnon ? Très attendu par la commune et l’Athletic Club Quaregnon-Wasmuël, principal pensionnaire des lieux, le plan vient pourtant de tomber à l’eau. Cela ne fait pas les affaires du club de P4.

Du moins est-il suspendu pour une durée de deux ans. En cause ? Infrasports, la branche de la Région wallonne qui attribue les subsides aux infrastructures sportives, n’a plus les moyens de soutenir ses différents projets. À la suite de la crise sanitaire, il est vrai, le gouvernement wallon a décidé de réorienter ses ressources financières vers des aides d’urgence. Quant à la commune de Quaregnon, elle ne peut, seule, assumer les 400.000 € estimés pour les travaux. Le dossier se retrouve donc au point mort, ce qui ne fait évidemment pas les affaires du club de P4.

Responsable sportif de l’Athletic Club, Mohamed Lashaf explique les désagréments de la situation : « Le terrain B en question n’est pas homologué car il manque trois mètres sur la longueur. Le mettre aux normes nécessite donc de gros travaux dans la mesure où il faut « bouger », déplacer, les structures des deux buts. En attendant, quand nous devons jouer à domicile, nous n’avons pas d’autre solution que de déménager dans le stade voisin, sur le terrain principal, sans oublier d’emporter tout le matériel nécessaire. Et cela vaut autant pour notre équipe « première » que pour nos Réserves ».

Terrain, éclairage, tribune

Le projet reporté ne concernait pas uniquement l’aire de jeu. Il était aussi prévu de réparer le filet tendu, en principe, pour retenir les ballons mal calibrés. Il se trouve toutefois en très mauvais état. Un éclairage digne de ce nom était également dans les cartons, ainsi qu’une petite tribune pour accueillir le public dans les meilleures conditions. « Nous espérions profiter des améliorations pour la campagne 2021-22 », poursuit le dirigeant. « Malheureusement, il faudra encore patienter… »

À propos d’un autre dossier, « Momo » Lashaf a eu l’occasion de discuter avec le bourgmestre Jean-Pierre Lepine, lequel n’a jamais caché sa détermination à unir et à ramener les forces en place au sein d’un seul et même club. « La commune veut agir pour le sport en général, et le football en particulier. Un projet commun, porté sur les jeunes et qui permettrait de progresser main dans la main, constituerait la formule idéale pour le bourgmestre. Encore faudrait-il, pour y parvenir, oublier le passé… » Peut-être le plus difficile, en fin de compte.

F.Mi.