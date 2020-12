Un deuxième livre pour Hélène Drummond, écrivaine montoise installée à New York

Hélène Drummond, très attachée à sa terre natale de Mons, vit à New York. - D.R.

Si 2020 est loin d’être la meilleure des années pour les raisons que l’on connaît, c’est une année riche en inspiration pour Hélène Drummond, Montoise d’origine expatriée à New York. Elle s’est lancée dans l’écriture et six mois après la parution de son premier roman, voici un recueil de nouvelles: «Mensonges innocents». L’auteure espère toujours pouvoir retrouver sa famille montoise pour les fêtes...