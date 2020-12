Football: pas mal de craintes autour des clubs de Mons-Borinage

Pour l’instant, les entraînements des plus de 13 ans jusqu’aux seniors ne pourront pas reprendre avant le 15 janvier, si tout va bien d’ici là. Cela veut dire que les championnats ne redémarreraient pas avant début février, au mieux. Le jeu en vaut-il la chandelle ? Avis.

Dominique Save, responsable sportif de Mons Nord, ne voit guère d’alternative à la situation actuelle : « Il y a longtemps que je pense que la seule solution, du moins la moins mauvaise, est une saison blanche. Pour des raisons sportives, d’abord. Jusqu’ici, les championnats ont occupé les joueurs durant un peu plus de deux mois sur les neuf écoulés ! Pour reprendre la compétition, il faudrait au moins cinq semaines de préparation. Difficile à envisager. Car que resterait-il de la saison ? Fixer des rencontres en semaine ? Se posent alors les problèmes d’éclairage et de flexibilité par rapport au travail. Ne disputer que les matches aller ? Cela ne rime pas à grand chose. Et quelles conclusions tirer d’un championnat à ce point raboté ? »

Admettons que les championnats se remettent malgré tout en route en février. « D’accord. Mais les entraîneurs devront composer avec les vacances de carnaval et de Pâques. Par ailleurs, notre noyau de P4, à titre d’exemple, comprend une majorité de jeunes de 19-20 ans. Beaucoup vont à l’Unif et à partir de mai, nous ne les verrons plus car ils seront en blocus ».

Comment continuer sans les buvettes ni les vestiaires ?

Le dirigeant obourgeois a déjà pu constater certains dégâts. « L’été dernier, j’avais élaboré des noyaux conséquents pour nos P2 et P4. Or, entre août et octobre, nous avons déploré beaucoup de blessés. Faut-il rappeler qu’en Provinciales, les joueurs ne se soignent pas spécialement et ne respectent pas nécessairement les plans d’entretien ? Sans compter que certains ont déjà un certain âge. Même topo avec les jeunes : à la reprise, j’avais constaté que plusieurs avaient pris du poids. En Élites et en Interprovinciaux, les gamins font encore attention. C’est moins vrai dans les catégories inférieures ».

En plus de ces inquiétudes sportives, il faut aussi se demander comment les clubs, qui ont déjà « dégusté », vont pouvoir fonctionner si buvettes et vestiaires restent fermés. « Jusqu’ici, nous n’avons enregistré aucune rentrée financière », poursuit Dominique Save. « Tournois et soupers ont été annulés. Ajoutez à cela l’absence totale de recettes buvette et d’entrées au stade, ainsi que des sponsors de plus en plus difficiles à convaincre, ce que je comprends, et vous obtenez un tableau assez noir. Il faut être membre d’un club pour se rendre compte de la situation. J’ai bien peur qu’en fin de saison, beaucoup n’aient d’autre choix que de mettre la clé sous le paillasson ».

F.Mi.