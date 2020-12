Colfontaine: la tatoueuse se fait dessinatrice pour aider les plus démunis

«Melis Ink» à Colfontaine a dû fermer ses portes depuis début novembre à cause de la crise sanitaire, comme tous les salons de tatouage du pays. Mais Melissa la tatoueuse veut mettre à profit cet arrêt de travail forcé pour venir en aide à plus malheureux qu’elle. Puisqu’elle ne peut plus dessiner sur la peau de ses clients, elle le fait sur papier. L’intégralité des recettes de ses impressions à tirage limité sera reversée à l’association «la Petite maison du peuple» de Colfontaine. Jean-François Hubert salue son geste.

