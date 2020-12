Prisons: 51 libérations anticipées dans le sud du pays «grâce» à la pandémie

02/12 03:00 → 02/12 12:00

Surtout sur les provinces de l'Est ainsi que par endroits dans le centre aussi, nous prévoyons cette nuit et demain matin localement la formation de brouillard, pouvant être givrant sur les hauteurs. Il pourrait conduire à des visibilités réduites sous 500m et par endroits sous 200m.