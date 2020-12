Basket: Mons-Hainaut ne jouera pas à domicile ses trois matches de Fiba Cup

Mons-Hainaut reçoit Limburg United ce samedi à 20h30 et va devoir composer avec le forfait de Lorenzo Giancaterino, victime d’un problème à la hanche.

Comme cela avait déjà été le cas face à Louvain, cette rencontre se jouera à huis clos et sera retransmise à la télé (Proximus, VOO et Play Sports), ainsi que sur embl.tv, gratuit en décembre et qui le restera toute la saison pour les abonnés qui vont recevoir prochainement un code.

En Fiba Cup, BMH disputera toutes ses rencontres sur une semaine du 24 au 30 janvier, en un même lieu. « Et ce ne sera pas à la Diamonte mons.arena », précise Thierry Wilquin. « Après avoir bien analysé le cahier de charges, nous ne pouvons pas faire acte de candidature. Ce n’est pas possible pour des raisons financières, mais aussi parce qu’il faut quatre vestiaires. Nous n’avons pas de chaîne de production réelle en TV. Il y a aussi la problématique des repas dans les hôtels, et tout ce qui est lié au Covid (accord des autorités sur la venue des équipes, prise en charge des tests PCR…)

Programme chamboulé

Suite à cette participation aux poules de la Fiba Cup, Mons-Hainaut va devoir avancer ses deux rencontres de quarts de finale de coupe de Belgique face à Liège ou Alost, initialement programmées le 22 et 24 janvier. La rencontre de championnat du 29 janvier à Limburg United sera aussi décalée.

En championnat, Mons-Hainaut jouera à Ostende le dimanche 13 octobre à 15h (direct TV à la VRT), la Ligue ayant autorisé aux clubs d’avancer une rencontre du second tour en plein milieu du premier lorsque les équipes étaient bye au calendrier de ce premier tour.

C.L.