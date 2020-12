Jogging & marche: le Team Vertigo a annulé la Lens Marathon Cup

Les responsables du Team Vertigo ont patienté jusqu’à la dernière limite, espérant toujours une éclaircie dans la grisaille. En vain...

Si la crise sanitaire est en recul depuis quelques semaines, les mesures gouvernementales restent contraignantes. Personne, il est vrai, ne souhaite une troisième vague. La prudence reste donc de mise. C’est d’ailleurs ce qui a incité l’équipe de Vertigo à annuler la Lens Marathon Cup ! Pour rappel, elle devait commencer le 13 décembre à Montignies-lez-Lens et se poursuivre en trois autres étapes, jusqu’au 17 février, pour atteindre une distance totale de 42 kilomètres environ.

Décision de la sagesse

« Il n’est pas possible d’organiser quoi que ce soit avant le 15 janvier », rappelle Daniel Lelangue. « Bien sûr, nous avons imaginé de reporter les quatre épreuves après la mi-janvier. Mais à quoi bon ? Qui nous dit, aujourd’hui, que la situation sera meilleure à cette date ? Dans beaucoup de domaines, il n’y a aucune perspective, aucune ouverture. Au contraire, on enregistre déjà pas mal d’annulations d’événements programmés en février, et même en mars ! Dans ces conditions, nous avons préféré tout annuler, d’autant plus que nous comptions intégrer des associations locales au concept. Nous n’avons pas voulu prendre le moindre risque ». La décision de la sagesse, sans aucun doute.

F.Mi.