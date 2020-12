Sirault: l’imprimeur Claudy Huvelle cambriolé à son domicile

Ce mardi, entre 17h30 et 17h42 (heure à laquelle sont revenus les propriétaires), un cambriolage a été perpétré dans la maison de Claudy Huvelle. L’imprimeur revenait du travail quand il est tombé sur sa porte d’entrée, grande ouverte. Sa femme et lui ont interrompu deux voleurs en train de fouiller leur maison. Argent et bijoux ont été volés. Un appel à témoins est lancé.