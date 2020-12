Mons: le check-up hivernal offert pour les voitures du personnel soignant

Encore une belle preuve de solidarité à Mons-Borinage! Les garages Aldo et Jaguar Land Rover de Mons se sont mobilisés pour le personnel d’Ambroise Paré et du Chêne-aux-Haies en offrant le check-up hivernal de leur voiture. Cette initiative, lancée il y a une semaine, a déjà rencontré pas mal de succès avec plus d’une vingtaine de demandes.

