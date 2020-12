Mons: la filière albanaise du cannabis sera jugée en janvier

04/12 03:00 → 04/12 10:00

Ce jeudi soir et cette nuit, le vent de sud se renforcera progressivement. On attend le pic d’intensité entre la seconde partie de nuit et vendredi matin avec des rafales qui atteindront souvent 70 à 80 km/h, mais qui pourront par endroits dépasser légèrement les 80 km/h, principalement sur l'ouest et sur les hauteurs du relief ardennais.