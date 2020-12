Mons: Maxime, 19 ans, recherche la conductrice qui l’a renversé

Maxime et sa maman Valérie sur les lieux de l’accident. - E.G.

Maxime, 19 ans, s’est fait renverser ce mercredi matin sur le passage pour piétons entre l’école des Ursulines et l’hôpital Ambroise Paré, rue Valenciennoise. Le jeune homme est passé par-dessus une voiture et est retombé sur le bras. La conductrice, une dame entre 35 et 40 ans qu’il serait capable de reconnaître, ne s’est pas arrêtée. Le jeune homme a rendez-vous au commissariat ce samedi pour déposer plainte, comme l’imposent les mesures sanitaires.