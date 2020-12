Conflit social à Télé MB: le directeur David Flament va quitter ses fonctions

Le conseil d’administration de Télé MB a pris sa décision ce vendredi, suite à un climat plus que tendu et une action de grève de 24h. Le directeur de la télévision locale, David Flament, va quitter ses fonctions. Via le Setca, le personnel parlait notamment de «management malveillant» et de malaise au sein de la rédaction. Le conseil d’administration note une «rupture de confiance inéluctable» avec le directeur.

