Escalade: après un burn-out et une année difficile, Chloé Caulier revient de loin

La Jurbisienne a retrouvé toutes ses sensations et un niveau exceptionnel. - M.T.

Après une année difficile et son burn-out, Chloé Caulier est revenue plus forte que jamais et a réalisé d’excellents championnats d’Europe. Jamais, elle n’avait grimpé à un tel niveau lors d’un grand rendez-vous. Elle est rentrée de Moscou avec une très belle médaille d’argent autour du cou. Elle aurait même dû en décrocher deux si une réclamation n’était pas venue tout chambouler…