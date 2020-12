Basket: Mons-Hainaut va enfin pouvoir rejouer et se situer face à Limburg

Deuxième match de championnat pour Smith et les Montois. - Photo News

Avant le déplacement de dimanche prochain à Ostende, l’équipe de Mons-Hainaut sera opposée à Limburg United. Vedran Bosnic va devoir composer avec le forfait de Lorenzo Giancaterino qui en saura plus, la semaine prochaine, sur la gravité de sa blessure à la hanche. Une fois encore, cette rencontre se disputera à huis clos et fera l’objet d’une retransmission télévisée sur Proximus, VOO, Play Sports et embl tv, le site de la ligue.