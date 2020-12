Commissariat évacué à Colfontaine: 6 mois avec sursis pour fausse alerte à la bombe

04/12 23:00 → 05/12 09:00

CONDITIONS GLISSANTES : PLAQUES DE GIVRE + PLUIES VERGLAÇANTES + NEIGE Cette nuit, il faudra être vigilant quant à la formation de plaques de givre par endroits. Plus tard dans la nuit et samedi matin, quelques averses de neige seront possibles en Ardenne. En Basse et Moyenne Belgique, des averses pourront donner lieu à quelques pluies verglaçantes par endroits.