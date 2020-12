Mons: un light show pour la justice fiscale sur l’hôpital Ambroise Paré

Ce vendredi 4 décembre, à l'invitation du Réseau Justice Fiscale, du Financieel Aktie Netwerk et du CNCD-11.11.11, Saint Nicolas a annoncé la fin des cadeaux fiscaux accordés aux multinationales et aux plus riches à travers une action organisée simultanément dans divers lieux symboliques en Wallonie et à Bruxelles. Un light show était organisé sur l’hôpital Ambroise Paré pour la justice fiscale, un enjeu clé du moment pour financer la relance, des soins de santé de qualité et la transition écologique.

