Incendie à Dour: une famille comptant six enfants doit être relogée

Un incendie a éclaté ce samedi en début d’après-midi dans une maison du Logis dourois, occupée par un couple et leurs six enfants. La mère de famille et deux des enfants ont été légèrement intoxiqués par la fumée.

