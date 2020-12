Un livre borain - français à mettre sous le sapin: «El Këmégn dë mès rachènes»

06/12 21:00 → 07/12 14:00

Ce matin, nous prévoyons des températures négatives au sol: en combinaison avec les chaussées parfois humides dans l’ouest du pays, cela pourrait conduire à la formation de plaques de glace localisées. ROUTES GLISSANTES suite à la présence de neige : Ce dimanche soir et la nuit de dimanche à lundi, on attend des chutes de neige en Ardenne au dessus de 300 m et de la neige fondante à plus basse altitude. Ce lundi, la neige continuera à s'accumuler au dessus de 300 m, ailleurs les précipitations se transformeront graduellement en neige fondante ou en pluie. Estimation de l'accumulation de neige ce lundi 6h- province de Liège et de Luxembourg au dessus de 300 m: 5 à 10 cm voire localement plus.