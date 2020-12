Dour: des dons pour la famille nombreuse qui a tout perdu dans un incendie

C’est une véritable chaîne de solidarité qui s’est créée ce week-end. Une famille de huit personnes, dont six enfants, a tout perdu dans un incendie ce samedi à Dour. Voisins, amis et connaissances n’ont pas hésité à faire le maximum pour retrouver des vêtements, des meubles et autres objets nécessaires pour aider cette famille en détresse.

*** ***** *** ******** *** ********* *** ************* **** ****** ********* ** **** **** *** ***** ********** ** ** ******* ******* ** *** ******* ******* ******** *** * ** *** ********** ******** *** *** ******* ** ******* ***** ** ************* *** ******* ** *********** ******* ******* ****** ** ** ******** **** *** ****** ************** **** *** **** ** * ****** ***** *** ********* ** ******** **** **** ** ****** ** ******** **** *** ** ******* **** ******* *** ******** **** *** ******** ********** *********** *** **** ** ****** ** **** ** ***** ***** *** ********** **** ***** ******* ** *** **** ****** ******* **** *** ******* ********** *** ******** * ******** *** ******* **** *** ******** *** ******* ** ******** ** ********** **** ****** ******** ** ** ************** ********* ********* *** **** ** ** ******** ********************* ** ********* ****** ***** ******* ******* ********* *** ****** *** *********** ** ** ***** ** ***** ** ***** ** *** *** ******* ******** *** ** ******** **** ****** ****************** ************** ******* * ********* ********** ** ******* *** ******* ** ** ******* *** ********** ** *** ** ** *** ********** ** ***** *** ***** ******** *** *** ****** ****** ** ******** ******* ******** ****** ******* *** ******** ** *** ***** * ********* ** ******** ** ******** *** ****** ** ***** *** ************* ***** ****** **** ************* ******** ***** ***** ********* ******** ********** ** ******** **** **** ** ****** ** * ****** ********** ******* * ***** ** ******** **** ** ******* ************ **** **** ** ** ******* ************** ** ******** ******* *** ******** ** ***** ** ******* ** **** *** ******* *** ***** ************ *********** *** ** ****** ** *** ***** ******** ** ************* **** ** ****** ***** ** ** ******** ************ *** ******** ** ***** ********** ********** *** ** ** ********** **** **** *** **** *** ** ******* *********** *********** * ****** *** **** ** ***** ****** **** ** ***** ** ****** ********* *** ******** **** *********** ******* ******** ** * ****** *** ****** *** **** **** ********* *** ******** *********** **** **** ***** ** **************** ****** ******* ******** ******** ***** *** ** *********** *** ******* **** *** ******* ** *** *********** ******* ** ********* ** ******** ****** ** ***** ******* *** ********** ** *********** ********************** ********** ** ***** ******* *** ** ******* *** ******** **** ** ******** **** *** **** ***** ******** ** ** **** ***** **** *** ** ******* ***** ********* ** ******** **** ************* ******** ****** ******* ******* ******** ** ***** **** ************ ** ******* *** ****** *** *** **** ** ******** **** **** **** **** ****** ********* ******** *** *** ****** ******** ************* ***********