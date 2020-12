Ping: le Boussutois Martin Allegro s’est vite adapté à la Pro B

Après huit mois sans compétition, la deuxième saison de Martin Allegro en Pro B est bel et bien lancée. Après quatre rencontres, son nouveau club, Roanne, pointe à la première place du classement de Pro B en France. Malgré deux défaites lors des deux premiers matches, le Boussutois n’a jamais douté et vient d’enchaîner trois succès. L’objectif est clair : le titre, pour jouer en Pro À l’an prochain.

Le monde du sport est à l’arrêt presque total. Oui, mais pas pour les professionnels ! Martin Allegro, 24 ans, s’estime chanceux de pouvoir exercer sa passion et son métier : « Je suis très heureux d’avoir repris la compétition. Je pense qu’on en avait tous un peu assez de se limiter uniquement aux entraînements. Bien sûr, c’est une période où nous avons pu continuer à progresser, mais ça commençait à faire long sans compétition. »

Après huit mois sans match officiel, Martin a donc pu se situer au niveau de son évolution : « Lors de la première rencontre, j’ai concédé une grosse contre-performance. Je manquais de rythme et j’avais moins de certitudes dans mon jeu. Ensuite, j’ai enchaîné avec un match contre le 65e mondial qui m’a battu en cinq sets. Heureusement, malgré mes deux défaites, nous nous sommes imposés à deux reprises. Après ce deuxième match, j’étais rassuré car je sentais que j’avais récupéré mon niveau. Ma seule crainte était de rentrer dans une spirale négative, mais ça n’a pas été le cas. Je n’ai pas douté de moi, j’ai repris confiance et j’ai rapidement rectifié le tir en remportant les trois matches suivants. »

Le titre ou rien

En signant à Roanne, Martin veut emmener son nouveau club en Pro A dès la saison prochaine : « Il y a de grosses attentes autour de nous. Notre objectif est la montée et cela nous met une certaine pression, ce qui, pour moi, est positif. Je pense que cette saison sera intéressante pour ma progression à tout niveau. Nous avons des responsabilités et nous sommes rémunérés aussi pour remporter des victoires. C’est un très beau challenge » explique Martin.

En quatre rencontres, Roanne a déjà affronté deux pointures de la Pro B : « Pour l’instant, nous avons tout gagné et nous avons déjà joué de gros matches. C’est très important pour la confiance car d’ici quelques jours, nous allons rencontrer Chartres qui est un concurrent direct pour la montée. Pour l’instant, c’est une saison passionnante car tous les clubs se sont renforcés et le niveau global est nettement plus élevé que l’an dernier. Entre le 8 et le 20 décembre, nous allons jouer quatre matches, je suis d’ailleurs assez impatient de connaître et de vivre cette période. Il faudra gérer l’aspect émotionnel et se remobiliser rapidement en cas de faux pas », explique le Boussutois, classé numéro 29 en France.

Bien intégré à l’équipe

Qui dit nouveau club, dit nouveaux équipiers. Même s’ils s’étaient déjà croisés auparavant, Martin Allegro a appris à connaître ses nouveaux partenaires : « Tout le monde se connaît dans la série. Les gars sont un peu plus âgés que moi mais mon intégration s’est très bien passée. Le fait d’enchaîner avec des victoires, cela aide à amener de la bonne humeur. L’état d’esprit est excellent et je dois dire que je me sens très épanoui dans ce nouveau club. Lors des déplacements, nous voyageons ensemble, nous avons donc le temps de faire connaissance et de discuter. Quand on enchaîne les matches, nous logeons en équipe dans un appartement, ce qui facilite la cohésion du groupe. »

Charly Mercier