Basket: Raphaël Musy, joueur de Mons 2, se console avec le streetball

Cela va bientôt faire deux mois que Raphaël Musy, dont on dit qu’il ne peut pas survivre à plus d’un mètre d’un ballon de basket, est privé de sa passion. Même si la compétition lui manque, il a cependant trouvé une belle façon de compenser.

« C’est extrêmement difficile car le basket fait partie de ma vie », explique Raf. « Nous ne pouvons pas nous entraîner en salle mais bien en extérieur, à condition de respecter certaines règles. C’est la raison pour laquelle nous ne retrouvons chaque week-end avec mon groupe de potes de cinquième de l’Athénée Royal de Péruwelz sur le terrain de Grandglise, à côté du célèbre kiosque. Nous sommes six mais nous ne faisons que du « deux contre deux » pour respecter la loi, les deux autres attendant masqués au bord du terrain. »

Le compétiteur qu’est Raf Musy met la gagne de côté. « Du moins lorsque nous disputons nos petits matches après quelques shoots en guise d’échauffement », précise le sympathique joueur de Mons 2. « Sur les six participants, trois sont de vrais joueurs de basket : Wallid, qui a arrêté le basket il y a peu au BC L’9 Flénu, Baptiste, espoir du BCJS Estaimpuis et moi-même. Les trois autres se débrouillent pas mal mais ils n’ont jamais joué en club. Nos oppositions ne durent pas trop longtemps et nous les enchaînons à un rythme soutenu afin d’éviter que les joueurs qui sont au repos se refroidissent. Il ne faisait quand même pas plus de cinq degrés ce samedi après-midi sur l’entité de Beloeil. Nous avons eu froid en arrivant sur le terrain mais après un petit échauffement, c’était bon. L’un de mes potes portait des gants ce week-end, ce qui n’est pas idéal pour la pratique du basket ».

Besoin de compétition

Pas question de parler de vainqueurs. « Comme le basket n’est pas notre sport à tous, nous ne forçons pas », poursuit l’espoir sportif de la Fédération Wallonie-Bruxelles. « Il n’y a que lors du dernier petit match, celui qui sert de finale, que nous jouons à 100 %. Avec un anneau penché et sur un sol en béton, nous essayons surtout d’éviter les blessures. Je ne suis pas certain que mon coach à Mons-Hainaut, Guillaume Lecocq, apprécierait que je lui annonce une grave blessure. Nous avons déjà notre lot dans l’équipe avec la rupture des ligaments croisés pour Romain Bronchart. En espérant qu’il soit rétabli lorsque nous pourrons reprendre les vrais entraînements en salle ».

Moralement, ce second confinement a fait du tort à l’ancien pensionnaire du Centre de Formation de l’AWBB. « Nous avions gagné notre premier match début octobre et nous étions gonflés à bloc pour jouer la montée », se souvient Raf non sans une certaine nostalgie. « Je suis certain que nous aurions réalisé une saison exemplaire vu le talent et la motivation des joueurs. Même si elle est fortement réduite en débutant par exemple en février, je ne désespère pas de pouvoir la jouer. J’en ai vraiment besoin ».

David Barbieux