Saint-Ghislain: une cinquantaine de vols en 5 mois, jugés 8 ans plus tard

Une enquête si bien ficelée sur des vols en série à Saint-Ghislain et alentours… Et un procès qui suit huit ans plus tard! Quatre prévenus étaient ce vendredi devant le tribunal de Mons. Ils répondent de 27 vols qualifiés, 10 tentatives, 10 vols simples, le tout commis dans l’entité de Saint-Ghislain la plupart du temps, une fois à Beloeil, à Silly… Tous les vols ont été commis entre septembre 2013 et janvier 2014 et une écrasante majorité de faits l’ont été en décembre. Un des gaillards répond même d’être allé, en guise de repérage, sonner chez un citoyen le jour de Noël…

** ***** *** *********** * ** * * ** ******** **** ** ******* *** ********* ** ****** *********** **** ** ********** ** ************* ** *** ** *** ******* ** ********* ** ** ************ ** *** ** *** ******* ** ****** ** ****** ******* ******* ********** ******** ** *************** ** ******* **** ************** *** ******* *** ******* ** ******* ****** ****** **** **** ** ***** ****** ** ***** ** *** ** ******* *** ** *********** ** *** **** ********** ** ** ******* ********* ** ********* ** ********* ************* ** ******* ********* ************ ********* ****** *** *** ******* *** ** **** **** ******* **** ******** ** ************ ** ****** * *** *** ***** *** ** **** ** ********* ******** **** ******* ***** ****** ** ******* ******** ******* ******* * *********** **** *** ** **** ***** ******* **** ** ************** *** *** ***** ******** *** ***** ****** *** *********** *** ***** ********* ** *** ****** ** ****** *** *** ****** *************** ** *** ****** *********** ** ************* ** **** ***** ** ******** *** *** * ** ****** ******** ***** ********* ****** *** ** **** *************** ** ********** ** ********* ***** * *** ** ***** ***** *** ************** *** ******* **** ** ******* ************** ** ***** *** ******** ** ****** ************** ********** ****** *** ****** *** ****** ** ** ******* ********** ** ************ ******* ********* ***** **** *** ****** ** ******** **************** ******** ** **** ******* ****** ** ******* ********* ***** *** ***** ******* ********* ** *** ************* * ** ** ***** ******** ****** ****** ************* ** ************* *** ****** ******** ** *** **** ** ******* ** ** ******* *** **** ***** **** *** ** *********** **** ***** ******** ** **************** ** ******* ***** *** ******** ** ****** *** ** ******** ***** ** ***** *** *********** ** ****** ** ****** * ********* ****** ************* ******* ********* ******* *** ************ **** ** ******** ******* ** ** ***** ** ********* ** ******* ******* ** **** ** ************ ** ******** ******* ******** ***** ** **** ******* *********** ** *********** ** **** *** ******* *** ****** ** ** ** * ** * ***** ** ****** ***** ** ***** ********* *** ****** ** ** *********** ** **** ** **************** * *** ***** *** ********** ************** *** ***** ** ********** ********* ** ************* ** ***** ********* ************* ** **** ******* ******* *** ******* ** **** ** *** ******* ****** ***** *** ***** ******** *** ************* ************ *** * ****** ****** ** ***** ** **** *** **************** ** ******* ** *********** ** *********** ** *** * ******** ****** ********