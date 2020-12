Foot: encore un trophée pour Michel Iannacone, la coupe d’Egypte!

Voici une semaine, Michel Iannacone et son club égyptien d’Al Alhy décrochaient la Ligue des Champions d’Afrique ! Ce samedi, l’entraîneur des gardiens et ses Diables rouges ont ajouté une nouvelle étoile à leur palmarès.

Victorieux d’El Geish aux tirs au but (1-1, 2-3), Michel Iannacone et Al Ahly ont soulevé la coupe nationale d’Egypte ! Pour le Montois, il s’agit déjà du quatrième trophée en un peu plus d’un an, après la Supercoupe nationale, le championnat et la C1. Un cinquième pourrait clôturer ce fabuleux tableau avec la Supercoupe d’Afrique face aux Marocains de Berkane ce, 10 décembre.

F.Mi.