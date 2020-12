Tennis: plus de 200 enfants prennent encore coursau TC Havré

Le tennis n’est pas le sport le plus simple à pratiquer, loin de là. Contrairement au football ou au basket, les enfants doivent obligatoirement assimiler la technique avant de pouvoir taper la balle et réaliser des échanges. « Il faut beaucoup de technique avant de pouvoir s’amuser », résume Yves Pevenage, moniteur au TC Havré. « D’abord, nous travaillons au sol avec les tout petits, en deux dimensions. Les enfants doivent réaliser une série d’exercices lors desquels nous leur faisons découvrir le coup droit et le revers. »

Revers à deux mains

Après cette période de psychomotricité, les enfants peuvent commencer à essayer de taper la balle au-dessus du filet. « Nous leur apprenons les bases, notamment les bonnes prises de raquette. C’est le point de départ. Tout ça avec des balles adaptées à leur âge. Le plus compliqué est de gérer le rebond. Il faut assimiler la trajectoire de la balle tout en gérant son propre déplacement et sa raquette. Ça fait beaucoup. » Et c’est encore plus difficile si l’enfant a un revers à une main. Ce coup est donc de moins en moins utilisé. « Chez nous, il n’y a un qu’un garçon qui joue à une main. C’est très rare. À deux mains, les élèves ont plus de force. »

Mais outre les entraînements, les matches font aussi beaucoup évoluer. « Nous remarquons de grosses progressions quand les enfants commencent à jouer en tournoi. Ils prennent conscience qu’il y a de la stratégie et que ça ne sert à rien de taper fort dans toutes les balles. » Les moniteurs passent aussi beaucoup de temps à apprendre le service. « C’est le coup le plus compliqué. Vous devez lancer la balle de façon très précise, mais avec votre mauvaise main. Même pour des adultes, c’est très difficile. Pour l’assimiler, il faut plusieurs années d’entraînement. »

N.E.