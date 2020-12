Borinage: 217 personnes contrôlées, plus de 10% roulaient sous influences…

Vendredi et samedi, de 16 h à 24 h, la police boraine a de nouveau multiplié les contrôles sur les routes des 5 communes du Borinage. Au total, plus de 80 PV (de roulage et judiciaires) ont été rédigés.

** ********* ** ***** ** *************** *** ***** ** *** ********** ** *** ********* *** ***** ************ ************ *********** ********* **** ********** ****************** ** ************ ** * ********* **** ********* ** ************* **** * ********** *** ** ******** ** ****** ** ******** **** *** ****** ** ** ***** ********** ******** ************* ********** ********** ************ *********** ** ** ******* ********* *********** *********** ** ** *********** ** * ** **** *********** *** ******* ***** ****** ** ****** ** ****** **** ** ******* ** *********** ** ************ ********** *********** ************** **** ******* ** ********* ******* *** *********** ******** *** ***** ** *** ***** ************* *** ** *********