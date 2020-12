L’UMONS se dote d’une application mobile

Plus de 4300 étudiants et membres du personnel au sein de l’Université de Mons ont téléchargé (via l’App Store d’Apple et Google Play) et utilisent quotidiennement l’application gratuite baptisée « UMONS App’ ».

****** ***** *** ** ********* *** ****** ******** ********* *** ************ ****** **** *** ******* ******** ** *************** ** **** **** ***** *** ****** ******** ************ *** **************** ***** ******* **** ***** * *** ** ***** ****** ** *** *** ********* *** ********** ** ** ******* ** ********* ** ************** ****** ** ***** ****** ** ******* *** ****** **************** ***** ** *** ******** **** *** ************ ** **** ****** ** * *** ********* *********** ** ***** ************* ***** *** *********** * *** ******** *** ************* **** ** ** ************** ** ******** ** ****** ********** ** ******* ***** *** *********** * *** ******** ********** *** ****** ** ***** ********** ******* ******** ********* *** ************** ******* ****** ****** ***** *** ********** ** ** ********** * *** ******** *** ************ ****** ** ********* ** ********* ***** *** ********** ** ** ********** *** ******** *** ******** *********** ** ******* ***** *** ********** ** ** ********** * *** ** ******** ********** *** *** ****** ****** *** ****** ************ ** ***** ** *********** ***** *** ********** ** ** ********** * *** ********** *** ************ ****** ********** ** **** ****** ** ********* ************* ****** ** ************ ***** *** ********** ** ** ********** * *** ******** *********** *** ******** ******* ** *** ***** ** *************** ***** *** ********** ** ** *********** ********* * **** ***** ** ** ********* ********** ** ******* *** ******* ** **** ** ****** ** ****** **** ** ******* ***** ***** ** *** ************* **** ** ********** **************** ******* ********** *** ********** ** *** ************ **** *** ******** **** *** ******** *** ****** **** **** ******** ************ **** ********** ** ***** **************** * ***** ********** **** *************** ** ******* ** ************** *** **************** ** ******* ***** ** **** ***** ****** ********* **************** **** ** ******* **** ** **** ** ****** ****** ********* **** ** ***** ********* ******* ************* **************** ** ** ****** * ****** ***************** ********* **** ********** **** ********* ************************* **** *********** ** ** **** ** *********** *** ********** **************** *** ******* ** ******** * ***** ***** ***** ** ***** *** ** *** ********** ********** ** ******* **** *** ********** ** ********************** *** *************