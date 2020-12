Ping: la jeune Montoise Zhanapraïa Sanzarowski tient tête aux adultes

Les plus jeunes affiliés du TT AEDEC Hyon-Cuesmes ont repris les entraînements comme une bonne partie des sportifs de leur tranche d’âge. Zhanapraïa Sanzarowski n’a pas manqué cette reprise.

La Montoise de 10 ans fait le maximum afin d’améliorer son jeu. Elle s’est inscrite au club en 2019. « J’ai toujours bien aimé jouer au tennis de table, notamment en vacances, sur la table en béton de notre camping », précise la pongiste du TT AEDEC Hyon-Cuesmes. « Je cherchais un stage à faire l’année passée et ma maman a repéré celui du club. J’ai voulu continuer la discipline après l’avoir découverte davantage durant une semaine. »

Trois duels, trois succès

La motivation et le talent de Zhanapraïa Sanzarowski ont vite fait de l’effet. Les moins de 12 ans n’ont pas de compétition précise, mais elle s’est directement bien débrouillée face à ses partenaires d’entraînement. Les responsables du club montois ont, du coup, décidé de l’inscrire dans l’effectif de D3 provinciale chez les dames. « Je devais réaliser mes débuts au mois de mai, mais la crise sanitaire les a forcément reportés. Je garde un excellent souvenir de ma première journée en compétition. Le contexte était un peu stressant car rencontrer des joueuses extérieures au club était inédit pour moi. J’ai finalement remporté mes trois duels et mon équipe s’est imposée sur le score de 9-0. J’ai bien pris le temps d’analyser les effets que mes adversaires mettaient dans leurs coups pour m’imposer. »

Zhanapraïa Sanzarowski ne se laisse donc pas impressionner, même si elle affronte des adultes. Elle a d’ailleurs le privilège de bénéficier des conseils de ses équipières plus âgées. « Tania et Alice font partie de l’équipe », dit la jeune Montoise. « Elles ont 17 et 18 ans. Priscilla, 32 ans, dispute aussi quelques rencontres avec nous. Une chose est sûre, je n’hésite pas à donner de la voix pour les encourager. » Investie, l’espoir du TT AEDEC Hyon-Cuesmes a, du reste, les atouts pour prétendre gravir les échelons.

Une affaire de famille

Ainsi, la pongiste sait apprendre de ses erreurs. « Au départ, j’étais trop prévisible car je ne variais pas assez mon service », décrit Zhanapraïa Sanzarowski. « J’ai donc appris à alterner mes coups. Ici, j’espère obtenir le niveau D6 quand les compétitions pourront reprendre. J’ai déjà remporté des matches contre deux joueuses classées D6 et contre une D4. » La Montoise de 10 ans a en tout cas transmis son amour pour le tennis de table aux membres de sa famille. Wojcieszyna, sa petite sœur de 5 ans, s’y est mise en la voyant jouer. Elle s’entraîne actuellement dans la section baby Ping du TT AEDEC Hyon-Cuesmes. Arkadi, son père, n’hésite pas non plus à faire des échanges avec sa fille.

Grégory Lefrancq