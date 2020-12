Mons: I-Care désignée Entreprise de l’année

07/12 22:00 → 08/12 19:00

ROUTES GLISSANTES suite aux chutes de neige, plaques de givre et de glace : En fin de nuit et aussi demain mardi, quelques faibles chutes de neige pourront se produire dans certaines régions en Ardenne (>300m), avec la possibilité d'une accumulation de 1 à 3 cm notamment dans les provinces de Liège et du Luxembourg. A plus basse altitude dans les provinces de Liège et de Luxembourg, la neige se transformera rapidement en neige fondante ou en pluie dans le courant de la matinée. Cette limite pluie-neige aura tendance à remonter au dessus de 550m l'après-midi. D'autre part, cette nuit, suite aux températures proches ou légèrement inférieures à zéro degré, des plaques de givre et localement quelques plaques de glace pourront rendre les routes glissantes par endroits.