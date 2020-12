Football: les clubs de Mons-Bo partagés entre joie et questions

Pascal Buntinx, le T1 du Rapid symphorinois, préfère ne pas trop se projeter : « Je ne demande qu’à croire à une reprise en février, mais… » Il y a donc un « mais ». Peut-être pas qu’un seul, d’ailleurs. « Personnellement, vu la tournure des événements, j’étais plutôt favorable à une saison blanche. Ici, tout jouer sur une demi-saison risque d’être chaotique. Sur si peu de temps, tout peut arriver, dans le bon sens comme dans le mauvais. Une chose est sûre, il reste beaucoup de questions en suspens. Nous n’allons affronter qu’une seule fois les adversaires que nous n’avons pas encore rencontrés. Soit. Chez eux ? Chez nous ? Dans de nombreux cas, le contexte s’avère radicalement différent ». Sans parler de la problématique des terrains synthétiques, dont tous les clubs ne sont pas nécessairement pourvus.

« Par ailleurs, après une interruption si longue, après autant de semaines sans compétition, il faudra repasser par une préparation complète », poursuit le coach des Chiconniers. « Je dirais même repartir de zéro, même si j’ai la conviction que la plupart des joueurs se sont entretenus. En tout cas, il n’y a pas eu assez de rencontres, depuis le coup d’envoi de la saison, pour dire de repartir sur les bases de l’été. Mais là, une autre question se pose : aurons-nous l’autorisation de reprendre les entraînements début janvier, sachant aussi que l’on parle déjà de la menace d’une troisième vague ? Si c’est pour se préparer d’arrache-pied et stopper début mars, je ne vois pas trop l’intérêt ». Et de conclure : « En temps normal, il est souvent compliqué de se remettre en route après les fêtes. Chez nous, à Saint-Symphorien, c’est même devenu une -mauvaise- habitude. À partir de là, à quoi s’attendre dans le contexte actuel, pour le moins compliqué ? »

Avec ou sans vestiaires ?

Saïd Khalifa, l’entraîneur d’Hornu, se dit également assez sceptique. « Le terrain me manque, c’est certain. Et si on me donne la garantie que le Covid aura disparu dès janvier 2021, je n’aurai aucun souci à reprendre les entraînements et la compétition. Mais voilà, aujourd’hui, on ne peut être sûr de rien. Pire, nous ne sommes pas à l’abri d’une troisième vague après les fêtes de fin d’année. Dans l’immédiat, il faut attendre les prochaines décisions gouvernementales de la mi-janvier, après le CNS. Or, à cette période, les conditions climatiques s’avèrent rarement idéales. À cet égard, pourrons-nous ouvrir les vestiaires ? Je me vois mal demander aux joueurs de venir s’entraîner, dans le froid et sur des terrains sans doute gras, sans pouvoir accéder aux douches par après. C’est la porte ouverte aux refroidissements et aux grippes. Et puis, qu’adviendra-t-il en cas de tests positifs au Covid détectés en janvier et en février ? Il faudra encore reporter des matches déjà postposés ? Décréter une saison blanche aurait été la solution de la facilité et aurait évité pas mal de points d’interrogation. La fédération veut se mettre au défi ? Pourquoi pas ? Mais elle doit fournir des garanties que personne ne peut avancer pour l’instant ».

F.Mi.