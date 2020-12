Dour: Guy, père de 6 enfants, a essayé d’éteindre le feu avec des seaux d’eau

C’est à cause d’un malheureux accident que l’incendie s’est déclaré samedi. - D.R.

C’est un véritable élan de solidarité qui s’est créé pour venir en aide à une famille de huit personnes à Dour, victime d’un incendie ce samedi. Guy Potvin et son épouse, parents de six enfants, tiennent à remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées pour leur famille. La mobilisation a été si grande qu’elle leur a permis de récupérer assez de vêtements et de meubles. La famille est maintenant à la recherche d’une maison à louer, pour laquelle le CPAS de Dour pourra avancer la caution.