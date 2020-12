Déjà annulé en 2020, le carnaval de Givry n’aura pas lieu en 2021!

Pour la deuxième année consécutive, le carnaval de Givry est annulé à cause du coronavirus. Une décision difficile à prendre mais indispensable dans le contexte sanitaire. Les sociétés de gilles sont forcément déçues mais conscientes de la nécessité de l’annulation. La commune et les participants s’accordent pour promettre une édition 2022 encore plus festive!

