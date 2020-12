Après la mort de sa femme, Pascal et ses enfants font face à un incendie à Boussu

Pascal et ses enfants n’ont plus de maison. Une nouvelle épreuve après le décès de sa femme… Leur habitation a été détruite par les flammes ce lundi après-midi. L’incendie s’est déclaré dans le grenier, mais les dégâts provoqués par les fumées et l’eau sont très importants au premier étage et au rez-de-chaussée. Ce mercredi, une rencontre est prévue entre les locataires, les services du CPAS et la société BH-P Logements.

