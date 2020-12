Football: Monique Navez, le «moteur» des Aviateurs de Givry

Il est de coutume pour les tenancières de buvette de faire office de deuxième maman pour les affiliés tant les liens s’amplifient au fil du temps. Tous les affiliés passés par le club bucolique de Givry depuis 35 ans ont dû croiser la route de Monique Navez.

C’est en 1985 que la bénévole y a débarqué, son fiston à la main. « Grégory avait été recruté pour compléter les préminimes. C’est là que tout a débuté », sourit-elle. « À 16 ans, il a rejoint l’équipe A où il a évolué jusqu’à 31 ans. Moi, je suis restée ». C’est donc en tant que parent de joueur que la Quévysienne a fait ses premiers pas au club. « Je me suis investie de plus en plus. À l’époque, les parents s’impliquaient beaucoup pour les équipes de leurs enfants. Les grands-parents venaient aussi voir leurs gamins à l’œuvre. Nous faisions de grosses cagnottes et mettions une ambiance de feu partout où nous passions. À la fin, c’était souvent notre bande qui fermait la buvette ! Hélas, cette effervescence s’est estompée avec le temps. Pour ma part, c’est une évidence de m’investir pour le club de Givry, où je me suis toujours bien sentie. J’ai d’abord donné un coup de main derrière le comptoir pour servir les boissons, préparer les sandwiches, les soupers, le chocolat chaud, les jus d’orange… À la fusion des deux comités, jeunes et équipes premières, les dirigeants m’ont demandé de devenir responsable de la buvette ».

Même le prési s’y est plié

À 70 ans, Monique Navez fait l’unanimité dans les travées du stade Félicien Lefèvre, qui doit son nom à l’ancien bourgmestre et joueur de Givry. Il faut dire que la tenancière n’a jamais rechigné à la tâche et a toujours su trouver les mots pour encourager les troupes, même en cas de baisse de régime. « Un bénévole doit pouvoir s’occuper de tout le monde, sans distinction ! J’ai la chance d’avoir quatre neveux qui évoluent en réserve, mais ce n’est pas pour autant que je ne soutiendrai pas les autres. Je prends soin de tous nos affiliés. Ils m’apparentent un peu à une deuxième maman et ça me fait plaisir. D’ailleurs, je ne regarde jamais un match depuis la buvette. Un supporter, c’est au bord du terrain qu’il encourage son équipe, même les plus petits ! Allez Givry ».

Si elle ne compte pas ses heures et n’attend rien en retour, la septuagénaire espère que ses couleurs ne s’éterniseront pas en P4. « Mon plus grand souhait ? Qu’on retrouve notre esprit de village et surtout la P3 ! Les mentalités ont évolué depuis mon arrivée en 1985. Il reste très peu de vrais clubmen. Aujourd’hui, certains veulent connaître leur cachet avant le projet du club. Je le regrette. Heureusement, ils ne sont pas tous à mettre dans le même panier et il reste encore des fidèles ».

Même le président Dean Lienard n’a eu d’autre choix que de se plier aux valeurs véhiculées par son aînée. « Lorsqu’il a débarqué d’Aulnois il y a dix ans, sa mentalité ne collait pas vraiment avec celle de Givry. Depuis, il s’est parfaitement intégré et remplit très bien son rôle ». Avec Monique, pas question de tergiverser sur l’esprit de clocher !

T.M.