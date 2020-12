Pauwels est de retour à la radio: «Je travaille avec des gens qui ne me jugent pas»

Il revit, nous dit-il, mais ne s’invente pas «une nouvelle vie. Je retrouve juste celle du passé». Les paillettes, Stéphane Pauwels s’en fout. «L’humain, c’est ce qui m’a toujours intéressé, même quand j’étais dans l’ombre.» La radio Arabel lui donne l’occasion de s’y reconsacrer. En France, c’est à ses connaissances footballistiques que RTL et TV5 Monde continuent de faire appel. Mais il ne cherche pas à en faire plus. «Maintenant, j’ai un peu plus de temps et ça me fait du bien. J’aurais peut-être dû lever le pied avant…».

