Des cours de Ragga et de Hip Hop, danses modernes, dispensés à Élouges (+vidéos)

Aurélia Wauters a toujours été passionnée de danse. Quand l’occasion s’est présentée de donner des cours à la salle « Haltère &Go », elle n’a pas hésité.

« Le directeur de la salle, Michel Archetti, nous ouvre ses portes pour des cours de Ragga et de Hip Hop. Nous accueillons les enfants dès 3 ans et nos plus âgés sont des adultes », explique Aurélia. Le Ragga (dancehall), issu du reggae, est une combinaison de danse et de musique venant en droite ligne de Jamaïque. « Les mouvements de base s’apprennent assez facilement, ce qui permet de rapidement pouvoir créer des chorégraphies. Il y a beaucoup de rythme et l’ambiance est garantie ».

Le Hip Hop est issu des ghettos noirs et latinos de New York et peut revêtir plusieurs formes, dont le rap. « Nous ne pouvons, pour le moment, accueillir que les enfants jusqu’à 12 ans, ce qui est déjà pas mal par rapport à d’autres disciplines sportives et artistiques. Nos cours se veulent divertissants et sont destinés à faire passer un agréable moment à nos pratiquants. Notre ambiance familiale est appréciée. Une fois que la technique est acquise, les danseuses progressent très vite, à condition de venir s’entraîner régulièrement. Nous comptons une large majorité de filles. Des garçons viennent parfois essayer mais vu qu’ils sont peu nombreux, ils abandonnent rapidement, c’est dommage », ajoute Aurélia.

Gala annuel en juin 2021, si tout va bien

Les cours rassemblent une septantaine de danseuses. L’association espère pouvoir organiser son gala annuel en juin 2021, quand la crise sanitaire ne sera plus qu’un mauvais souvenir. Il est à signaler que le groupe se produit aussi pour des activités à caractère philanthropique (restos du cœur…).

En parallèle de ses cours de danse, Aurélia a constitué un groupe d’amies appelé A2M. Aurélia, Angélique, Madeline et Mélissa voulaient participer au « Summer Music Festival » de Boussu et ont donc envoyé leur candidature. Elles ont été retenues et se sont donc produites à plusieurs reprises. « Nous n’effectuons que quelques prestations par an car mes amies n’habitent pas la région. La vie professionnelle et familiale est évidemment privilégiée mais quand nous nous retrouvons, ce sont toujours des moments de complicité très forts ». Elles seront peut-être à l’affiche de la prochaine édition du summer boussutois.

Thierry Daussin