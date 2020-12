SNCB: un train a heurté un cerf entre Soignies et Jurbise

Le trafic ferroviaire a temporairement dû être arrêté ce midi entre Mons et Bruxelles et dans le sens inverse. La raison? Un cerf a été heurté par un train sur un tronçon entre Soignies et Jurbise.

